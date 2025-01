Un catalogo di 40 proposte. Yoga, cucina bio, naturopatia: "Siamo una vera eccellenza"

Sono 414 le proposte arrivate da gennaio a giugno per il catalogo di Varese Corsi 2025. All’opera ci sarà una squadra di 190 esperti insegnanti, che guideranno le lezioni in aula, in palestra, in cucina, in laboratorio o all’aperto tra 48 diverse sedi sparse in tutta la città, dal centro ai quartieri. Previste un totale di 4.300 ore di formazione. Con un numero così elevato di proposte, per facilitare la ricerca, sono state create 18 categorie. Si potrà scegliere tra arte, ballo, casa, giardini e animali, ceramica, comunicazione, cucina, cucito, cultura, estetica, fotografia, giochi e carte, informatica, lingue, mente, musica, salute e benessere, sport e fitness, teatro.

A illustrare le proposte a Palazzo Estense è stato Marcello Vitella, rappresentante della nuova gestione di Varese Corsi partita lo scorso autunno, che ha annunciato l’avvio delle iscrizioni che si sono aperte ufficialmente ieri. "Questa è un’eccellenza che non c’è in Italia. Ci siamo confrontati con altre città e non esistono altre esperienze di questo tipo". Non è un corsificio, sottolinea Vitella. "Sono esperienze e contenuti che coinvolgono tutta la città. Gli insegnanti lo fanno per passione e non per diventare ricchi. Lo fanno per il bello di comunicare il proprio sapere agli altri".

Accanto ai corsi più tradizionali come lingue, arti marziali, pilates e yoga, si affiancano proposte più innovative come cucina biologica, naturopatia, wellness dance e decluttering. "Dopo il successo degli ultimi mesi del 2024 che hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 persone - ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia - il nuovo catalogo rispecchia la tradizione e le aspettative dei cittadini e aggiunge tantissime novità che faranno certamente breccia nella curiosità e nella voglia di nuove esperienze delle persone".

Il sindaco Davide Galimberti ha sottolineato il dato del 45% di iscritti provenienti da fuori Varese, a conferma di una proposta capace di interessare non solo i residenti in città, ma anche un pubblico più ampio. Il nuovo catalogo si può consultare sul sito varese-corsi.it, dove è anche possibile iscriversi ai corsi.

Lorenzo Crespi