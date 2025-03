A Busto Arsizio tornano i Fashion Days: quattro giorni di moda cultura e sostenibilità

Busto Arsizio (Varese), 8 marzo 2025 – La città è pronta a fare la propria parte in occasione dei Fashion Days di Federmoda, iniziativa promossa dall’associazione di categoria dell’abbigliamento di Confcommercio che da giovedì a domenica coinvolgerà l’intera provincia. Tre le parole chiave: cultura, sostenibilità e appunto moda con una ventina gli eventi programmati nel capoluogo, sessanta attività commerciali di vari settori che hanno confermato la partecipazione e come novità un cocktail esclusivo creato per l’occasione. ​​Soddisfazione ha espresso in sede di presentazione della manifestazione Cristina Riganti, titolare di un negozio in centro e presidente provinciale di Federmoda, illustrando i numeri delle adesioni a livello provinciale e gli eventi organizzati. “Non ci aspettavamo una risposta così entusiasta – ha sottolineato Riganti – Abbiamo già superato quota cento eventi registrati sulla piattaforma e coinvolto oltre duecento attività commerciali, tra cui anche molte non associate a Confcommercio”.

Le regole del gioco

Ogni esercizio sarà protagonista con un’iniziativa personalizzata. Inoltre va sottolineata la collaborazione con alcuni istituti di formazione come Acof, Aslam e Newton che parteciperanno con 42 progetti preparati dagli studenti per il concorso: il migliore sarà premiato da un importante brand del settore. Una novità rispetto alle passate edizioni sarà il cocktail ufficiale della manifestazione, “Fashion Is the Name“, ideato in versione alcolica e analcolica da Ambrogio Ferraro del “Bar is the Name“ di Busto Arsizio, vincitore ai Bar Awards 2024 della rivista di settore Bargiornale. Il cocktail sarà proposto in tutta la provincia durante i quattro giorni della manifestazione.

Le iniziative

In città dunque c’è fermento tra i commercianti, come hanno sottolineato Sarah Leoni e Laura Tosi del Comitato commercianti centro cittadino: “Ci saranno numerose iniziative in centro e anche nelle zone decentrate, saranno coinvolte categorie merceologiche diverse grazie alla sinergia, segno di capacità del fare e del saper fare come cultura in una città che conta il maggior numero di negozi storici in Lombardia”. I Fashion Days, evento unico nel loro genere, coinvolgeranno tutta la provincia nel brindisi benaugurale con cocktail inedito.