Tiene il volume delle merci esportate. Ma il sistema moda non sorride (-8%)

Tra gennaio e settembre 2024 il valore delle esportazioni della Lombardia si conferma sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente, -0,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2023. Si osservano dinamiche negative per alcuni comparti, su tutti sistema moda (-8%), metallurgia (-5,5%) e sistema casa (-2,7%). Diversamente, si registra un’evoluzione positiva per agroalimentare (+6,2%) e meccanica (+1,5%), nonchè per il comparto residuale delle produzioni e merci varie. Alcune province registrano un evidente calo rispetto ai primi 9 mesi del 2023 come Varese (-6,5%), Brescia (-3,6%), Cremona (-1,8%), Bergamo (-1,5%), Milano (-1,4%), Lecco (-1,3%), Mantova (-0,6%). Positive Lodi (+15,4%), Monza e Brianza (+5,8%), Pavia (+3,8%) e Como (+3,6%) e Sondrio (+3,2%).