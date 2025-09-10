Varese, armato di pistola rapina gioielleria in corso Matteotti: in fuga con il bottino

Varese, 10 settembre 2025 – Colpo in gioielleria, nella tarda mattinata di oggi, a Varese: a fare irruzione nel negozio in corso Matteotti,’Fiocco Gioielli’, un uomo armato di pistola che ha svuotato la cassaforte quindi è fuggito. Ricerche del rapinatore sono state subito avviate dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Varese che indagano sulla rapina.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti all’interno del negozio, dove intorno alle 11,30, all’improvviso, si è presentato il malvivente che pistola in mano, da capire se vera oppure giocattolo, ha minacciato la donna dietro il banco, una trentacinquenne, a cui ha intimato di aprire la cassaforte, quindi razziato il bottino, ancora da quantificare, si è dato alla fuga.

Sul posto sono arrivati gli agenti e i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza alla donna minacciata con la pistola, per lo shock ha accusato un malore ed è stata accompagnata all’ospedale di Circolo per accertamenti. I poliziotti sul posto hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso, al vaglio anche i filmati delle videocamere di sorveglianza in funzione nella zona, in pieno centro città.

Da accertare anche se il rapinatore fosse solo o avesse un complice ad attenderlo per la fuga.