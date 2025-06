Alla scoperta della tradizione. Luglio per veri intenditori. Tornano gli Itinerari di Gusto

Dall’1 al 31 luglio Varese si trasforma in una vera e propria mappa del gusto, con la seconda edizione di “Itinerari di Gusto”, rassegna enogastronomica che celebra la città e il suo territorio con il coinvolgimento di ristoratori, produttori locali, botteghe e artigiani del food & drink. L’iniziativa è promossa dal Distretto Urbano del Commercio con il sostegno del Comune di Varese e la collaborazione di Confcommercio Varese, Confesercenti Varese e Slow Food Varese. Circa una quarantina le realtà cittadine che per un mese proporranno menù speciali e iniziative dedicate volte a valorizzare la filiera enogastronomica locale.

"Un evento diffuso che nasce per raccontare il territorio in modo nuovo - spiega la vicesindaca Ivana Perusin - attraverso produzioni locali e creazioni enogastronomiche che sono espressione della vitalità imprenditoriale varesina. Un percorso che coinvolge la città, dal centro storico ai quartieri, per una proposta che va ad arricchire il palinsesto di iniziative. L’intento è quello di valorizzare un comparto dinamico e attivo, con l’invito a scoprire alcune produzioni ed eccellenze locali, per offrire una proposta dedicata a varesini e turisti". Diverse le collaborazioni nate tra le attività in occasione della rassegna, tra proposte di menu degustazione a base di prodotti a chilometro zero, creazione di piatti o cocktail dedicati, a cui seguiranno eventi e iniziative come serate musicali e laboratori. I dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito itineraridigustovarese.it e sui canali social.

Le realtà che aderiscono all’iniziativa sono Trattoria Maran, Shaker, Messervino, La Paranza, Basili&Co., Melograno, La terrazza food and drink, Limbosco, Drogheria Vercellini, Albergo Sacro Monte, Osteria di Piazza Litta, Ristorante Le Arcate, Tower Pub, L’orsobrillo, L’uvarara, Così Com’è, Giardini Livellanza, Balthazar, Cyclery, Dolce Vita Gelateria Artigianale, Premiata Gnoccheria e Risotteria, Dò Pastificio e Salsamenteria Contemporanea, Trattoria Il Ceppo, Al Borducan, Tredici 8, Maculan, Evoluzione Panino, Pasticceria Tipica Siciliana, Base Blu Bar, Panetterie Colombo e Marzoli, Zona Franca Take Away Gourmet, C’est La Vie, Il Paradiso Di Ciacco, Jolly Pizza, Vibes, La Vinotheque, La Vineria Porta San Martino e Less Bar Gastronomico.