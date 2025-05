Street food tipico e musica folkloristica. Il Sud Italia sbarca all’area mercato

Le antiche tradizioni del sud arrivano a Nova Milanese. Dal 16 al 18 maggio, l’area mercato di via Oberdan si trasforma in un angolo di Sud Italia, dove profumi, sapori e suoni tipici la faranno da protagonisti. L’evento, organizzato da Hello Eventi col patrocinio del Comune, propone tre giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione della cultura del Sud Italia, con un’attenzione particolare alla tradizione gastronomica e musicale. Street food regionale, con piatti tipici preparati sul momento. Ogni sera, a partire dalle 20.45, è previsto l’accompagnamento di musica folkloristica dal vivo. Orari di apertura: venerdì dalle 17 alle 24, sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 23.

V.T.