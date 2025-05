Degustazioni mercatini e tante attività

Torna il festival “Oliva con gusto“: un viaggio tra sapori, tradizioni e convivialità. Dalle 10 alle 20 il piccolo borgo si trasformerà in un paradiso per tutti i sensi, con un ricco programma di attività. Cuore dell’evento sarà l’area food con tipicità e piatti preparati dai produttori, alternando degustazioni e laboratori didattici. Gli appassionati di enologia potranno scoprire i vini olivesi nel banco degustazione gestito dal circolo parrocchiale. Per gli amanti dell’artigianato, ci sarà un mercato di creatività. Prevista un’area vintage e del benessere, performance artistiche, esposizioni di fotografie e una piccola escape room.