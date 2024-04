Varese, aliante atterra malamente per colpa del vento: due persone ferite vicino all’aeroclub di Calcinate

Varese – Atterraggio “movimentato” oggi intorno alle 14 per un aliante a causa del forte vento. A bordo due uomini, 52 e 62 anni, che sono stati leggermente feriti per l’urto al rientro all’Aero Club di Calcinate del Pesce, con la rottura della coda del velivolo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza che hanno trasportato le due persone in ospedale per accertamenti, per fortuna nulla di grave per entrambi. Il vento, annunciato dalle previsioni meteo oggi è arrivato con forti raffiche su tutto il territorio provinciale per il quale ieri è stata diramata l’allerta. I vigili del fuoco stanno lavorando da ore per rimuovere alberi e rami caduti che hanno causato in alcuni casi danni anche ai cavi elettrici.

In una frazione di Albizzate sono rimasti senza corrente una cinquantina di utenti, sul posto i tecnici per risolvere il problema. Ad Angera un grosso albero è stato sradicato sul “pratone” del lungo lago, anche a Porto Ceresio la caduta di una grossa pianta ha bloccato la passerella pedonale lungo il lago. A Varese per precauzione in mattinata sono stati chiusi alcuni parchi, mentre nel primo pomeriggio a causa del distacco di alcuni rami a Gallarate è stato chiuso il parco Bassetti.