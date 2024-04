Previsioni meteo: sole e vento in attesa delle nuvole. Che tempo farà in Lombardia

Pioggia, freddo e brusco calo delle temperature? Per ora possono attendere. Le previsioni dei giorni scorsi che annunciano un’ondata di maltempo per la settimana in corso non trovano ancora conferma alla prova dei fatti. A Milano, come in altre località di pianura della Lombardia, la giornata di martedì 16 aprile si è aperta all’insegna del sole e di temperature gradevoli, certamente non così alte come nel weekend, ma piacevoli. La novità, preannunciata, è quella del vento che soffia forte anche in città, tanto che è stata diramata l’allerta gialla. Andiamo dunque a consultare le previsioni di 3BMeteo per le prossime ore e i prossimi giorni.

Martedì 16 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Lombardiia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Mercoledì 17 aprile

Giornata simile a quella precedente con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Giovedì 18 aprile

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.