A spasso insieme a Fido. Obbligo di bottiglietta d’acqua per i proprietari dei cani

La passeggiata con l’amato quattro zampe? Da domani sarà necessario farla in compagnia anche di una bottiglietta d’acqua, per non rischiare una multa e trasformare così un momento piacevole in una seccatura. Entra in vigore la nuova ordinanza comunale, che introduce l’obbligo per i proprietari di cani di portare con sé un contenitore d’acqua per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali durante le uscite nel centro abitato. Già dal 31 luglio i cittadini erano stati informati attraverso l’affissione di manifesti sul territorio, che esortavano "chi raccoglie (e pulisce) semina civiltà". Inoltre l’immagine di un cagnolino, accompagnata da un fumetto, ricordava "Non hai dimenticato qualcosa? Io non posso farlo! fallo tu...". Anche iniziative di comunicazione mirate hanno preparato i proprietari di animali all’entrata in vigore del nuovo provvedimento. La misura, che integra l’ordinanza 26/2002 sui proprietari e conduttori di cani, prevede specifici obblighi per tutti i conduttori di animali che dovranno munirsi di un contenitore con acqua pulita, senza l’aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide. Il contenitore dovrà essere esibito su richiesta agli agenti della Polizia Locale durante i controlli sul territorio.

L’ordinanza stabilisce inoltre l’obbligo di procedere all’immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide con una congrua quantità d’acqua. "La misura si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini - spiega il comandante della Polizia locale, Francesco Nicastro- che lamentano disagi causati dalle deiezioni liquide degli animali in prossimità di edifici, strade pubbliche, marciapiedi e aree pavimentate.

Comportamenti che, oltre a compromettere il pubblico decoro, rilasciano odori persistenti particolarmente fastidiosi nei periodi estivi e possono anche costituire potenziali rischi igienico-sanitari". I proprietari di cani dovranno quindi dotarsi del "kit completo" comprendente raccoglitore per le deiezioni solide, contenitore per l’acqua pulita e sacchetti per la raccolta, elementi fondamentali per una gestione responsabile degli animali domestici nel contesto urbano. La violazione delle nuove disposizioni comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 300 euro (pagamento in misura ridotta 50 euro). "L’obiettivo è quello di promuovere una convivenza armoniosa tra cittadini e animali, valorizzando il rapporto uomo-natura che caratterizza la nostra comunità", è la dichiarazione del sindaco, Cristina Borroni. Silvia Vignati