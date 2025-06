Padroni dei cani. Via al corso per il patentino

Con 95 adesioni, e le iscrizioni ancora aperte, è partito a Melegnano il corso per proprietari di cani. Le lezioni, online, sono valevoli per il conseguimento di un patentino che è obbligatorio per i possessori delle razze potenzialmente pericolose e facoltativo per i padroni degli altri esemplari. Tenuto da esperti del settore, il corso proseguirà fino a settembre, fornendo nozioni sia sulla normativa in vigore che sulle caratteristiche comportamentali dell’animale, in modo da sensibilizzare ad una gestione responsabile. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare i numeri 02.98208295 e 0372.403541.

"Il patentino si pone l’obiettivo di sviluppare una corretta relazione tra il cane e il proprietario, integrando appieno l’animale nel contesto sociale", rimarca l’assessore ai Diritti degli animali del Comune, Jessica Granata. "L’acquisizione del patentino da parte dei proprietari di cani - aggiungono Edgar Meyer e Daniela Mattessich dell’Ufficio comunale per i diritti degli animali - rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone, e degli stessi cani, poiché rafforza il rapporto uomo-animale". Il corso è organizzato in collaborazione con Pet academy e il patrocinio dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani.

A.Z.