Christian Vieri in ospedale alle Maldive, la vacanza finisce con la maschera dell’ossigeno: “Un polmone fischia un po’...”

Milano, 23 aprile 2025 – Una vacanza iniziata male e finita peggio. Spiacevole disavventura per Christian Vieri durante il soggiorno alle Maldive: ecco come sta l’ex calciatore, che ha deciso di trascorrere il periodo di Pasqua con la moglie Costanza Caracciolo (sono insieme da sette anni e nel 2019 il loro amore è convolato a nozze) e le due figlie, Stella e Isabel.

È stato proprio l’ex calciatore di Juventus, Inter e Milan a raccontare sui social quanto accaduto nei giorni scorsi dopo le prime indiscrezioni poco rassicuranti. E lo ha fatto dall’ospedale in cui ancora è ricoverato, postando anche fotografie che dicono tutto: nella prima Bobo si è lasciato immortalare con una maschera per l’ossigeno, con un’espressione dietro la quale si nasconde un po’ di preoccupazione, mentre il secondo scatto ritrae l’ex bomber della Nazionale disteso su un lettino con una serie di emoticon che suggeriscono velatamente i malori che l’hanno colpito.

Bobo Vieri sul lettino d'ospedale alle Maldive

Sotto antibiotici

Nella stories successiva, invece, lo stesso Vieri, probabilmente confortato dai medici, ha rivelato ai suoi follower maggiori dettagli sul suo stato di salute. “Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa”, racconta Bobo. Che evidentemente sperava di risolvere tutto in fretta, ma purtroppo le cose sono peggiorate. Deciso a non rischiare, ha raggiunto i sanitari del posto per una visita, visto che la sua tosse non accennava a migliorare. “Il medico mi ha detto che un polmone sta bene, ma l’altro ‘fischia’ un po’. Prendo antibiotici, quindi la vacanza è finita, è ora di tornare a casa”.

“La situazione è peggiorata”

Anche l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso le stesse stories del marito, aggiungendo ulteriori particolari e confermando che non si è trattato di una cosa leggera: “Bobo è partito che non era in forma e abbiamo pensato che, alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. E invece la situazione è sempre peggiorata, sempre più tosse, sempre più dolori... È andato dal dottore che gli ha prescritto un antibiotico perché, ai polmoni, c’era un po’ di ‘rumorino’. Quindi, poverino, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto. È stato veramente male. Domani partiamo. Siamo qui che ci godiamo l’ultimo bagnetto prima di rientrare...”.

In Italia, Vieri si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Di certo lui e Costanza hanno trascorso vacanze migliori proprio nelle loro amatissime Maldive.