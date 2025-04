Bobo Vieri, il sorriso (e il ciuffo) dopo lo spavento e il ricovero alle Maldive: “È arrivato Elvis!”

Milano – Una foto postata sui social: sorriso aperto, ciuffo alzato. Tre parole e quattro punti esclamativi: "È arrivato Elvis!!!!”. Elvis, s’intende il re del rock. Tema musicale in sottofondo: “Viva Las Vegas”. Di profilo Instagram in profilo Instagram, ecco una rilassata Costanza ‘Costy’ Caracciolo: foto romantica al tramonto, la palma, l’abbronzatura al viso sotto il panama. Due segnali che fanno una prova: Vieri sta bene.

Bobo nazionale, 51 anni, ex bomber di Inter, Milan e Juve, attaccante azzurro nell’era dei campionissimi (Totti, Del Piero, Pirlo, Inzaghi, Cassano...) ha vissuto qualche ora di spavento post pasquale durante la vacanza di famiglia alle Maldive (moglie Costanza e le due figlie Stella e Isabel).

Christian Vieri con la maschera per l'ossigeno

È stato proprio l’ex calciatore a raccontare sui social quanto accaduto nei giorni scorsi. Vieri si è lasciato immortalare con una maschera per l’ossigeno e disteso su un lettino d’ospedale: “Tutti mi chiedono come sto – ha raccontato online – Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa. Il medico mi ha detto che un polmone sta bene, ma l’altro ‘fischia’ un po’. Prendo antibiotici, quindi la vacanza è finita, è ora di tornare a casa”.

Bobo Vieri sul lettino d'ospedale alle Maldive

Anche Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia e oggi influencer, ha condiviso le stesse stories del marito e aggiunto qualche dettaglio sullo stato di salute del marito: “Bobo è partito che non era in forma e abbiamo pensato che, alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. E invece la situazione è sempre peggiorata, sempre più tosse, sempre più dolori... È andato dal dottore che gli ha prescritto un antibiotico perché, ai polmoni, c’era un po’ di ‘rumorino’. Quindi, poverino, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto. È stato veramente male. Domani partiamo. Siamo qui che ci godiamo l’ultimo bagnetto prima di rientrare...”. Poi le foto che rasserenano la coppia, e i follower. Il ciuffo alla Elvis. Viva Las Vegas. Tramonto sulle Maldive.

Christian Vieri è nato il 12 luglio 1973 a Bologna. Cresciuto in una famiglia calcistica - il papà era l'ex calciatore Roberto Vieri - Bobo ha mostrato un talento precoce per il calcio. Ha iniziato a giocare nelle giovanili del Prato, prima di essere notato dagli osservatori dell'Atalanta, dove ha iniziato la sua carriera da professionista nel 1989. Ha giocato con Torino, Pisa, Ravenna e Venezia (1991-1995), poi il debutto in Serie A con l’Atalanta (1995-96), il trasferimento alla Juventus (1996-1997) e il passaggio da record in Spagna all’Atletico Madrid (1997-1998), è stato poi il bomber di Lazio (1998-1999) e Inter (1999-2005), chiudendo poi la carriera con Milan, Monaco, Atalanta e Fiorentina (2009).

Vieri ha esordito con la nazionale maggiore nel 1997 contro la Moldavia segnando un gol nel 3-0 finale. Ha partecipato a due edizioni della Coppa del Mondo (1998 e 2002) e all'Europeo del 2004. Vieri è stato il capocannoniere del Mondiale 1998 con cinque gol.