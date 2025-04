Come sta Christian Vieri dopo il ricovero alle Maldive e il rientro a Milano? “Non è polmonite, mi servono 15 giorni di riposo”

Come sta Bobo Vieri? Decisamente meglio dopo il grande spavento ma dovrà osservare un periodo di convalescenza e riposo. È lo stesso ex calciatore a raccontarlo attraverso una story su Instagram con cui aggiorna i tanti fan sulle sue condizioni di salute e li ringrazia per l’affetto dimostrato con una valanga di messaggi di vicinanza.

Il video

Christian Vieri appare sorridente nel reel postato qualche ora fa, con il ciuffo spettinato e una maglietta nera da “casa”, la casa di Milano. Dove è rientrato di tutta fretta dopo il ricovero alla Maldive dovuto a una problema a un polmone che gli aveva procurato febbre altissima, dolore alle ossa e una difficoltà respiratoria che gli abbassa ancora di qualche tono al voce. “C’è Elvis (il suo nuovo soprannome) a Milano! Ieri ho visto il medico – rivela l’ex bomber di Inter, Juve, Milan e nazionale spettinandosi i capelli mentre il video si riempie di scherzose emoticon “ospedaliere”– e per fortuna non è una polmonite. Devo prendere delle medicine e mi devo curare. Devo stare a riposo per 10-15 giorni. Però tutto a posto”.

Ai fan e followers

E poi i ringraziamenti. “Grazie per le centinaia, migliaia, milioni e trilioni di messaggi”. Insomma, “Tritolo”, come lo chiamavano i tifosi nerazzurri, sta bene e la foto scattata alle Maldive, dove si trovava in vacanza con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, e postata sui social con la mascherina per respirare sembra già un brutto ricordo, come quel lettino di ospedale.

Bobo Vieri sul lettino d'ospedale alle Maldive

Rientrato a Milano, Christian Vieri, 51 anni, non dovrà però sottovalutare il pericolo scampato e per questo gli toccherà un periodo, circa due settimane, di stop forzato e di cure mediche. Del resto, quando era partito insieme alla famiglia per la metà esotica già non stava bene e la speranza di recuperare la migliore forma in riva al paradisiaco mare della Maldive si è rivelata un boomerang. Vacanza di Pasqua trascorsa a letto con la febbre e con l’antibiotico che non faceva effetto, prima della corsa in ospedale per quel polmone che “fischiava” e, infine, il volo di ritorno in Italia. Dove potrà curarsi con calma, circondato dalle comodità di casa e dall’amore delle figlie e della moglie Costanza, ex velina di Striscia la Notizia e oggi influencer, che ha condiviso le stesse stories del marito e aggiunto qualche dettaglio sul suo stato di salute.

Il campione

Christian Vieri è nato il 12 luglio 1973 a Bologna. Cresciuto in una famiglia calcistica - il papà era l'ex calciatore Roberto Vieri - Bobo ha mostrato un talento precoce per il calcio. Ha iniziato a giocare nelle giovanili del Prato, prima di essere notato dagli osservatori dell'Atalanta, dove ha iniziato la sua carriera da professionista nel 1989. Ha giocato con Torino, Pisa, Ravenna e Venezia (1991-1995), poi il debutto in Serie A con l’Atalanta (1995-96), il trasferimento alla Juventus (1996-1997) e il passaggio da record in Spagna all’Atletico Madrid (1997-1998), è stato poi il bomber di Lazio (1998-1999) e Inter (1999-2005), chiudendo poi la carriera con Milan, Monaco, Atalanta e Fiorentina (2009).

Vieri ha esordito con la nazionale maggiore nel 1997 contro la Moldavia segnando un gol nel 3-0 finale. Ha partecipato a due edizioni della Coppa del Mondo (1998 e 2002) e all'Europeo del 2004. Vieri è stato il capocannoniere del Mondiale 1998 con cinque gol.