Lodi al Sole entra nel vivo. Baccini, Mirò e Jannacci. La musica è protagonista

È decollato il 13 giugno, con la prima edizione del festival letterario “Il Fiume dei libri”, e si concluderà il 15 settembre l’edizione 2024 della rassegna Lodi al Sole. Il cartellone quest’anno si presenta particolarmente ricco di eventi. Dopo l’avvio con il botto quando dal 13 al 16 giugno in riva all’Adda sono stati ospiti importanti scrittori del calibro di Antonio Scurati, Maurizio De Giovanni, Benedetta Tobagi, Roberto Saviano, Fabio Genovesi e Fabio Volo, il programma prosegue dopodomani con “Non chiamatela Notte Bianca - Serata solstizio d’estate“, un appuntamento che si svilupperà dalle 18 nel cuore del capoluogo e che prevede cultura, musica e intrattenimento. Dalle 21.30 poi in piazza della Vittoria si esibisce in concerto il piacentino Daniele Ronda con lo spettacolo “La colpa dei cantautori”, viaggio carico di suggestione fatto di canzoni sue e di altri grandi personaggi che hanno segnato la sua storia e il suo percorso lungo oltre 20 anni di carriera. In contemporaneo, nelle scuderie di Palazzo Barni, l’Associazione Giuliano Mauri apre uno spazio espositivo permanente ma circolare, dove sono visibili le opere dell’artista Giuliano Mauri. Sabato 22 giugno invece, ad esibirsi davanti alla cattedrale, sarà Michele di Toro musicista abruzzese che proporrà un repertorio che spazia dal classico al jazz, dal blues alla musica moderna. La sua straordinaria tecnica e inventiva incanteranno gli spettatori. Domenica pomeriggio invece, dalle 18.30 al Caffè Letterario di via Fanfulla l’attore siciliano Vittorio Vaccaro presenta “La cucina è il teatro della vita”, il suo primo libro, in cui cucina e famiglia sono i due temi legati a doppio filo. Di sera concerto in piazza della “Gerundia Jazz Orchestra” formazione nata nel marzo del 1998. Gli appuntamenti del mese di giugno proseguiranno poi il 27 alle 21.30 nel chiostro dell’Incoronata di via Solferino 20 con “Pianoforte sotto le stelle” e l’esibizione del pianista e compositore materano Pier Francesco Forlenza. Il giorno successivo, nel chiostro San Cristoforo della sede della Provincia di Lodi, evento della rassegna “Le otto stagioni” - Il dialogo impossibile tra Vivaldi e Piazzolla. Nel 1700 Vivaldi compose “Le Stagioni”: quattro solenni arazzi sonori la cui straordinaria fortuna risiede nella dimensione descrittiva che coesiste col barocco più sfrenato. Tra il 1964 e il 1970 Piazzolla plasmò “Las cuatro estaciones porteñas”: chiara l’ispirazione al Prete Rosso, ma nelle cui note si distinguono il jazz, la bossa nova, l’emisfero australe, la gente di Buenos Aires. Sabato 29 giugno, sempre in piazza della Vittoria, andrà inoltre in scena “La Voce di Lodi – Vocal Contest & Dance Show“, uno spettacolo di performance vocali d’alto livello e coreografie di forte impatto visivo, nel quale 8 cantanti emergenti gareggeranno tra loro intervallati dalle coreografie delle danzatrici dell’Accademia Franchino Gaffurio di Lodi. Si prevede la partecipazione di circa 35 danzatrici e 16 cantanti, solisti e/o in ensemble. Altra data da segnare sul calendario in rosso è quella del 30 giugno: a deliziare il pubblico,

Il 5 luglio invece omaggio all’arte del compianto Pierangelo Bertoli. Il figlio Alberto Bertoli porta sul palco passato e presente in un unico e potente canto, con nuovi arrangiamenti dei grandi classici del padre e i suoi brani di amato e apprezzato cantautore. Il giorno successivo, sul LungoAdda Buonaparte, dalle 21.30 l’atteso show della cantante lodigiana )che suona anche pianoforte e ukulele) Virginia Veronesi (balzata agli onori delle cronache nel 2014 grazie all’interpretazione del brano “Try” di Pink come testimonial per lo spot di X-Factor). Tra gli altri nomi più attesi del mese di luglio Alberto Fortis (il 13 luglio in piazza della Vittoria alle 21,30), Emanuela Bongiorni il giorno successivo alla stessa ora e identica location, il comico Paolino Boffi (21 luglio in piazza Castello) e Paolo Jannacci (27 luglio). Ad agosto Andrea Mirò (il giorno 2). Rientra nel cartellone anche il tradizionale tombolone per celebrare il compleanno di Lodi (il 4 agosto anche se la ricorrenza cade il 3).