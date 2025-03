Delizie culinarie con i formaggi del Caseificio Paleni: risotto, crespelle e taragna

Ecco alcune ricette con i prodotti del Caseificio Paleni.

Risotto al “Riccio al tartufo” con scarola bergamasca

Ingredienti per 4 persone: Riso Vialone nano (gr. 320), Vino bianco secco un bicchiere, una carota non grossa, un gambo di sedano bianco, un uovo pasta rossa, una noce di burro, Formaggio Riccio al Tatufo (caseificio Paleni)gr. 200, Olio Extra vergine q.b., Brodo vegetale q.b., Pepe nero in grani q.b.

La preparazione. In una casseruola con un filo di olio extra vergine inserire la carota e la gamba di sedano tagliati a dadini piccoli, portarli a tostatura dolce e sfumare con il vino bianco. Dopo qualche minuto inserire il riso e portarlo a tostatura sfumando con brodo vegetale. Procedere alla cottura insaporendo con un pizzico di sale. Nel frattempo prendere le foglie di scarola e sbollentarle leggermente. Foderare una terrina con le foglie di scarola. A quasi cottura del riso mantecare con il tuorlo dell’uovo e la noce di burro tenendolo all’onda; poi formare nella terrina uno strato di “Riccio al Tartufo” tagliato a listarelle, e uno strato di riso (alternare questi due ingredienti). Lasciare riposare il tutto per permettere al formaggio di fondere. Una tritata di pepe nero sopra tutto.

Crespelle alla Toma Monte Corna

Gli ingredienti: 12 crespelle, 400 grammi di cipolla, 50 gr di burro, 70 gr di Toma Monte Corna, due mele ranette, sale, 1/2 dl di aceto balsamico.

La preparazione: Sciogliete in un tegame il burro, aggiungete le cipolle precedentemente pelate, affettate finemente senza imbiondirle, aggiungete poco sale. Tagliate le mele a cubetti di circa un centimetro di lato, e aggiungetele alle cipolle continuando la cottura per circa un minuto. Aggiungete la Toma tagliata in piccoli dadini e amalgamate e infine spruzzate l’aceto balsamico lasciandolo evaporare e sale q.b. Stendete le crespelle su un piano di lavoro, mettete un cucchiaio di salsa ottenuta e piegare in quattro. Disporre due crespelle per ogni piatto e accompagnare con alcune fettine di mele e servire.

Toma Monte Corna impanata alla birra

Con 150 gr di farina bianca e circa 1 dl di birra si prepara una pasta molto liquida in cui immergere le fette di Toma Monte Corna precedentemente tagliate con uno spessore di circa 1 centimetro. Scaldate 100 gr di burro e 100 gr di olio in una pentola, rosolate le fette di formaggio da tutte e due le parti velocemente per evitare che il formaggio si sciolga.

Taragna del Monte Corna

Ingredienti per 6 persone: 350 gr farina gialla, 350 gr di farina di grano saraceno, 300 gr di Toma Monte Corna, 250 gr di burro, sale, salvia, aglio

Miscelate a fontana le due farine e preparate la polenta con acqua salata in modo tale che risulti molto morbida. Dopo 40 minuti di cottura aggiungete Toma Monte Corna tagliata a dadini in modo che si sciolga. In un tegame rosolate il burro con salvia e aglio, poi unite alla polenta poco prima di servire.