Push the Button, arte e socialità. Inno alla rivoluzione (positiva)

Al via la prima edizione del contest “Push the Button”, progetto artistico-culturale che accende i riflettori sulla street art, offrendo ai talenti dell’arte urbana un’occasione per lasciare il segno. Tema di “Push the Button” è la rivoluzione, intesa come celebrazione del cambiamento positivo, dell’innovazione e delle scoperte che trasformano il nostro modo di vivere e di percepire il mondo. Un invito a riflettere su come l’arte possa essere motore di trasformazione, rompendo schemi e aprendo nuove prospettive. "La rivoluzione non è distruzione, ma creazione. Non è un grido, ma un’idea. È il cambiamento che inizia da un pensiero, un tratto, un colore. Con il tema rivoluzione vi chiediamo di immaginare un futuro possibile e di portarlo in vita attraverso la vostra arte. Raccontate una storia di trasformazione, esplorate nuove direzioni e lasciate che la vostra creatività ispiri chi guarderà le vostre opere": questo il “grido”, un inno alla creatività e alla forza creatrice che guida la mano di ogni artista.

Il 25 ottobre cinque artisti selezionati saranno invitati a Garage21 a Milano per la finale, dove esprimeranno la loro “visione“ dal vivo. Il vincitore avrà l’opportunità unica di creare la sua opera a cielo aperto, sulla facciata della sede di Milano dei City Angels, l’associazione che ogni giorno aiuta le persone senza dimora in via Giuseppe Taccioli.

L’opera dovrà raccontare attraverso l’arte il concetto di casa, accoglienza e solidarietà. Un progetto che unisce creatività e impegno sociale, trasformando il muro in un messaggio di speranza per la città.

Come partecipare. Le iscrizioni devono pervenire all’organizzazione “Push the Button” tassativamente entro e non oltre le 24 (ora italiana) del 27 luglio 2025, la partecipazione è gratuita, ciascun candidato che deve essere maggiorenne alla data di iscrizione, può partecipare proponendo una sola opera.

L’invio della candidatura avviene mediante la compilazione del form on line “modulo di iscrizione” fornendo i dati richiesti ed allegando la propria opera, che dovrà seguire le specifiche tecniche indicate. Il candidato riceverà una email che lo informerà sull’esito della stessa.

L’opera deve essere inviata in formato digitale a questo link: https://ptb-pushthebutton.com/#iscrizione e dovrà essere realizzabile sia con spray che a pennello.