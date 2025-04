Fai schiudere i talenti di domani. Ecco la campagna di donazioni

Mancano pochissimi giorni al termine della campagna donazioni dell’Orchestra Sinfonica di Milano dedicata alla Pasqua. Anche quest’anno, come l’anno scorso, è possibile scegliere le deliziose Uova al Cioccolato della Pasticceria Tarantola di Gaggiano per sostenere le attività dell’Orchestra Sinfonica Kids, dell’Orchestra Sinfonica Junior di Milano e del Coro di Voci Bianche di Milano, compagini giovanili di casa in Largo Mahler, che rappresentano perfettamente gli investimenti continui messi in campo dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per permettere ai giovani di fare musica insieme. "Fai schiudere i talenti di domani". Del resto, la Fondazione da sempre crede profondamente che fare musica insieme sia un elemento fondamentale per la crescita e la formazione dei bambini e dei giovani. Per questo, negli ultimi 20 anni, ha promosso e sostenuto le compagini giovanili della Sinfonica di Milano, le Orchestre Kids e Junior e il Coro di Voci Bianche, che hanno arricchito l’infanzia e l’adolescenza di oltre 1.500 bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni.

"Le attività delle Orchestre e del Coro insegnano ad ascoltare gli altri e sé stessi, a stare insieme e ad avere uno scopo comune. I ragazzi condividono esperienze indimenticabili", afferma il genitore di un ragazzo coinvolto nel progetto, ben riassumendo il profondo valore sociale e culturale che le attività del Programma Discovery dell’Orchestra Sinfonica di Milano rappresenta per tante famiglie. Così, anche quest’anno la Pasqua ha un suono bellissimo. Scegliere le deliziose Uova di Cioccolato artigianali della Pasticceria Tarantola di Gaggiano permette di aiutare a sostenere concretamente le attività di queste formazioni giovanili. Le Uova, in formato 250 grammi, latte o fondente, potranno essere prenotate fino al 17 aprile, con una donazione di almeno 25 euro tramite la piattaforma iRaiser, via bonifico bancario o all’Auditorium di Milano in occasione dello Stabat Mater di Rossini interpretato dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano diretti dal Direttore Emmanuel Tjeknavorian, il concerto di Pasqua della Fondazione, oggi e giovedì 17 aprile alle 20. Maggiori info su sinfonicadimilano.org.