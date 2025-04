Design e sensi: svelato Ginarte by Piero Lissoni

Ginarte, Premium Dry gin italiano dedicato al mondo dell’arte, firma una collaborazione esclusiva con il designer di fama internazionale Piero Lissoni (nella foto) per la realizzazione di una bottiglia in edizione limitata, presentata durante la Milano Design Week 2025. Questa nuova release celebra il legame sempre più stretto tra Ginarte e il mondo del design, un connubio che ha visto il brand protagonista di collaborazioni di successo. Il progetto con Piero Lissoni è la naturale evoluzione del percorso, unendo l’eleganza del design alla purezza e all’equilibrio del gin. Nella visione di Lissoni, "Ginarte è un dialogo tra geometria e trasparenza, sintesi equilibrata tra semplicità e autenticità, dove il visibile e l’invisibile si fondono in un’esperienza armonica. Proprio come il gusto del gin". Fino a dopodomani la bottiglia in edizione limitata sarà protagonista di un’esposizione esclusiva nelle vetrine di Argenteria Dabbene, in largo Treves, cuore del Brera Design District. L’allestimento curato da Lissoni&Partners offre un’esperienza visiva e concettuale unica, trasformando la trasparenza del vetro e le geometrie della bottiglia in un racconto di design e sensorialità.