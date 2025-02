Edildelta, il tuo partner per la ristrutturazione

Oltre cinquant’anni di esperienza, con una passione e una professionalità che accompagnano il cliente alla scoperta del variegato mondo dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design: questa è Edildelta, azienda con sede a Vizzolo Predabissi - in provincia di Milano - realtà leader nella vendita e posa in opera di finiture d’interni, edilizia leggera e pesante, pitture e ferramenta in tutta la Lombardia. Il focus è rivolto a clienti privati, professionisti, artigiani e imprese, garantendo un servizio a 360° capace di soddisfare ogni richiesta grazie alla consolidata collaborazione con i migliori brand del settore, proponendo marchi e prodotti sempre all’avanguardia e di qualità. Oltre all’offerta di una gamma completa di materiali edili per attività cantieristica e di articoli di ferramenta professionale, Edildelta è un punto di riferimento nella vendita e nella posa in opera di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet, laminati, LVT, resine e pitture, arredo bagno, accessori, rubinetteria, sanitari, termoarredo, carta da parati, porte interne e blindate, infissi, stufe e camini. Tra le partnership più significative spiccano la collaborazione con un primario istituto finanziario - che consente a Edildelta di proporre ai propri clienti un servizio di finanziamento personalizzato - e l’importante intesa con Kerakoll per il progetto “Color Collection”, focalizzato sul mondo delle pitture e dei rivestimenti in resina e microresina. Lo Showroom Edildelta, che si estende su una superficie espositiva di oltre 1.500 mq, è uno spazio esclusivo nel quale lasciarsi sedurre da finiture e materiali unici, scegliendo i migliori prodotti per il proprio immobile residenziale o commerciale. Una sala mostra in costante aggiornamento, all’interno della quale è stato realizzato anche un Appartamento Pilota dove poter toccare con mano la qualità dei prodotti e delle realizzazioni firmate Edildelta: una lobby di ingresso, una zona living, due ambienti bagno e un’ambiente lavanderia completi, finiti con materiali e arredi di design e pensati per ispirare nuovi progetti. Progettazione, fornitura di materiali e messa in opera, sono dunque i tre capisaldi attorno ai quali ruota la mission di Edildelta: i clienti vengono affiancati e supportati in ogni fase con consulenze personalizzate, proponendo soluzioni su misura e materiali unici adatti a ogni tipologia di progetto, sia residenziale che commerciale. Il Team Edildelta offre infatti da più di 50 anni servizi edili integrati quali sopralluoghi, rilievi in cantiere, misurazioni abitative e progettazione in 3D, oltre al servizio di ristrutturazione “chiavi in mano” - ricercato e apprezzato dai clienti - attraverso la divisione DeltaContract, specializzata in manutenzioni ordinarie e straordinarie: un servizio completo nato per accompagnare il cliente in ogni fase dei lavori di ristrutturazione edilizia, gestendo direttamente tutti gli aspetti operativi e burocratici. Un unico interlocutore forte di un know how pluriennale, in grado di facilitare la gestione delle commesse nelle fasi di progettazione, fornitura, logistica e messa in opera, garantendo rispetto delle tempistiche e qualità delle realizzazioni. Edildelta: dal 1973 la tua casa, la nostra passione.