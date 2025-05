Dall’arte all’Intelligenza Artificiale: tutti gli eventi

La sigla - MIW25 - pare più una targa automobilistica che un acronimo. Ma ha il potere di creare curiosità attorno alla “Mind Innovation Week” (www.mindinnovationweek.it), manifestazione che dal 5 al 10 maggio renderà più comprensibile il grande Distretto urbano che si sta imponendo come modello di città del futuro. Un Festival aperto al pubblico scandito da un ricco palinsesto di eventi, laboratori, talk, forum e networking che metterà in connessione persone, aziende, startup e MINDers sull’innovazione.

5 maggio – Dalle 10, all’auditorium di Human Technopole, “Giornata aperta sulle scienze della vita”. Dalle 11,30, all’auditorium Gaia Panina dello spazio The Hive, “Tecnologia e Medicina al servizio dell’arte”, incontro promosso da Valore Italia e dall’ospedale Galeazzi sull’uso di dispositivi diagnostici di ultima generazione per analizzare il degrado dei beni culturali e garantirne la conservazione. Alle 14, all’Auditorium Triulza, presentazione del “MIND Annual Report” da parte di Arexpo.

6 maggio – Lunga serie di appuntamenti. Tra i più interessanti, l’incontro col poeta e street artist Ivan Tresoldi (nella foto) promosso da Valore Italia alle 9 nel proprio laboratorio; e il workshop voluto da Regione e Galeazzi sulle ricadute del’innovazione digitale sulla Salute (alle 10 auditorium dell’ospedale).

7 maggio – Alle 17, evento promosso a Human Technopole sull’Intelligenza Artificiale, sulle sue applicazioni concrete e gli aspetti etici. Tema d’attualità anche quello trattato al Galeazzi alle 15: il contributo di medici e infermieri stranieri in Italia.

8 maggio – Alle 19, al ROLD Auditorium, incontro con lo storico Guido Damini, autore del podcast “Le Caporetto degli altri” su insuccessi nel mondo dell’innovazione. Alle 9,30 “Stati Generali 2025” con Distretto33 e l’Associazione Imprenditori Lombardi all’Academy Triulza.

9 maggio – Alle 10,30, nell’aula magna del Galeazzi, “Verso Milano-Cortina 2026” con focus sulle iniziative che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico intende avviare per le prossime Olimpiadi Invernali.

10 maggio – Giornata clou aperta al pubblico. Alle 10 screening sportivi gratuiti al Galeazzi. Alle 11 Lendlease proporrà una visita aperta a tutti, adulti e bambini, nei Cantieri del West Gate, occasione per osservare l’avanzamento dei lavori (ritrovo: accesso al Mind dal metrò Rho-Fiera). Infine, su iniziativa della Fondazione Triulza, del Galeazzi e di Microsoft, iniziativa Mind Education per coinvolgere le nuove generazioni nell’immaginare una città del futuro, tra premiazioni, corsi, laboratori. Infine, per studenti e docenti, visita guidata a Mind a cura di Lendlease (dalle 14,30 alle 18. Punto di riferimento: l’auditorium Triulza).