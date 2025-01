Istituti primari: attenzione alla vicinanza così come agli orari e ai laboratori

L’iscrizione alla scuola elementare è un momento fondamentale per mamme e papà. La vicinanza dell’istituto alla propria abitazione può fare una grande differenza nella vita quotidiana. Avere un istituto nel proprio quartiere riduce lo stress degli spostamenti e consente di costruire una rete sociale per il bambino, con compagni che abitano nei paraggi. Accompagnare i piccoli a scuola a piedi o in bici può diventare un’abitudine piacevole e salutare. Inoltre, giocare e studiare con amici del quartiere favorisce il senso di appartenenza alla comunità. Gli orari delle scuole primarie variano: alcune propongono il “tempo pieno”, con lezioni dalle 8 del mattino fino alle 16, includendo il pranzo in mensa e un approccio che limita i compiti durante la settimana. Altre offrono il “tempo parziale”, che prevede un’uscita anticipata alle 13.15 o, in alcuni giorni, alle 15.15. La scelta dell’orario dipende dalle necessità familiari: per i genitori che lavorano, il tempo pieno può essere una soluzione indispensabile, ma bisogna considerare che otto ore di scuola richiedono molta energia ai bambini. È fondamentale valutare se l’istituto utilizza bene il tempo extra, organizzando attività stimolanti, laboratori e momenti di apprendimento creativo. Frequentare una scuola che garantisce un percorso continuativo, dalla materna alla primaria, può rappresentare un vantaggio per molti bambini. Questo consente loro di mantenere le stesse amicizie e sentirsi parte di un ambiente familiare. Alcune scuole propongono attività sportive, artistiche o culturali nel pomeriggio: queste opportunità permettono ai bambini di socializzare e sviluppare nuove competenze, soprattutto se la scuola è distante da casa e non consente di frequentare amici facilmente al di fuori dell’orario scolastico. Nonostante non sia più obbligatorio iscrivere il proprio figlio all’istituto di quartiere, le scuole tendono a dare priorità ai bambini che abitano nelle vicinanze. Se si sceglie un istituto più lontano, è importante verificare in segreteria che ci siano posti disponibili.