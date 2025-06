Filosofia nell’era digitale. A lezione di IA, con etica

"In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale scrive testi, interpreta immagini e orienta decisioni, chi sa ancora porsi domande fondamentali? Chi è in grado di interrogarsi su che cosa sia la libertà, la verità, il senso dell’umano?". Nasce per rispondere a questa sfida “Filosofia dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale” all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un percorso triennale progettato per rispondere alla crescente richiesta da parte delle aziende di professionalità flessibili, capaci di coniugare competenze umanistiche con una solida comprensione delle tecnologie dei sistemi intelligenti e della transizione digitale.

Il corso è ad accesso libero, con prova di valutazione iniziale, e mantiene l’impianto classico dello studio filosofico - quattro annualità di storia della filosofia, logica, ontologia, etica - integrandolo con nuovi insegnamenti distribuiti lungo tutto il triennio. Gli studenti impareranno ad analizzare criticamente come gli strumenti digitali modellano la realtà, a valutare le conseguenze etiche delle decisioni affidate all’intelligenza artificiale, a comprendere le nuove forme di pensiero e argomentazione che emergono nell’era digitale. Il corso prepara anche figure più tradizionali rinnovate dalle competenze digitali: organizzatori di eventi culturali capaci di utilizzare strumenti di AI per la programmazione, operatori delle risorse umane che sanno valutare criticamente gli algoritmi di selezione del personale, collaboratori per uffici stampa esperti di comunicazione digitale.

L’intelligenza artificiale entra anche in aula, per rispondere a nuovi bisogni formativi: si sperimentano metodologie didattiche innovative nei laboratori, dove gli studenti utilizzano strumenti di AI generativa per l’analisi dei testi filosofici, workshop interdisciplinari che coniugano la lettura dei classici con l’esplorazione critica delle tecnologie intelligenti, seminari dove si discute di Kant e di reti neurali artificiali con la stessa serietà intellettuale con esperti internazionali. Oltre al nuovo corso in Filosofia dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale, l’Università Cattolica propone anche la laurea magistrale in “Linguistic Computing” all’interno della Facoltà di Scienze linguistiche, giunta al quarto anno di attivazione. Per il post-laurea è attivo il Master in Digital Innovation & Artificial Intelligence: trend di evoluzione per il settore bancario e assicurativo promosso dal Cetif e il Master in Intelligenza Artificiale e Data Science per le Imprese – MIA di Altis, che partirà da marzo 2026. Parallelamente continua la ricerca, con l’Humane Technology Lab (HTLab) e con il Teaching and Learning Lab (TeLeLab) che è dedicato all’innovazione didattica. È stato stipulato un accordo di collaborazione con il Massachussets Insitute of Technology – MIT, della durata di tre anni, per la realizzazione di progetti di ricerca comuni tra ricercatori dei due atenei in ambito, non esclusivo, di sviluppo delle tecnologie e Intelligenza Artificiale.