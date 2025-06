Bicocca apre quattro nuovi corsi. Economia incontra l’ambiente

Quattro nuovi corsi si affacciano all’orizzonte di Milano-Bicocca e entreranno nel vivo nell’anno accademico 2025-2026, facendo salire a 84 i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dell’ateneo.

“Economics and science for environmental sustainability” è il corso di laurea triennale e in lingua inglese, a numero programmato, promosso dal dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa con un approccio interdisciplinare che combina i contenuti “tradizionali” di una laurea in scienze economiche con i saperi della biologia, chimica e geologia. I laureati svolgeranno attività professionale qualificata in imprese, enti pubblici, società di consulenza e organizzazioni internazionali leader nel settore della transizione ecologica del sistema economico-produttivo.

A completamento del percorso, ma aperto anche ai laureati triennali di altri corsi economici e scientifici, Milano-Bicocca offre il corso di laurea magistrale erogato in lingua inglese “Economics and technologies for sustainability”, sotto l’ala del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra.

A ottobre prenderà il via anche il corso di laurea triennale in lingua inglese a numero programmato in “Physical sciences for innovative technologies” (dipartimento di Fisica) erogato in modalità mista (lezioni in presenza e a distanza) e in tandem con l’Università di Pavia: fisica, matematica, chimica e informatica si intrecciano alle conoscenze relative alle tecnologie emergenti, ai processi innovativi e alle metodologie scientifiche applicabili a una vasta gamma di contesti di ricerca, industriali e tecnologici. La quarta new entry è “Scienze giuridiche e innovazione”, un corso di laurea triennale che sarà erogato prevalentemente a distanza grazie ai contenuti didattici innovativi, in convenzione con l’Università di Pavia, che vuole formare professionisti in ambito giuridico che alla conoscenza della dottrina della giurisprudenza, delle fonti del diritto e della normativa vigente uniscano nozioni di gestione patrimoniale, finanziaria e tributaria delle imprese e fondamenti di machine learning e funzionamento degli algoritmi. Il corso afferisce al dipartimento di Giurisprudenza e i posti sono limitati: un test verificherà le conoscenze. "L’offerta formativa del nostro ateneo negli ultimi anni sta puntando sempre di più sull’attenzione verso le competenze trans e inter-disciplinari, indispensabili per orientarsi in un mondo del lavoro in continuo divenire", sottolinea la rettrice Giovanna Iannantuoni.