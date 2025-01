Educazione ambientale: Arpa Lombardia coinvolge gli studenti per un futuro sostenibile

Un viaggio nel cuore della sostenibilità ambientale per gli studenti delle scuole superiori lombarde. L’Arpa Lombardia ha promosso un ciclo di incontri dedicati all’educazione ambientale con un evento interattivo ospitato a Palazzo Lombardia. Con l’obiettivo di formare i cittadini di domani, rendendoli protagonisti consapevoli delle sfide climatiche. Diciassette classi di otto istituti - sei di Milano e due di Como - hanno partecipato al convegno “Che aria tira”, dove esperti di qualità dell’aria, biologi, fisici hanno spiegato come monitorare e interpretare i dati ambientali. Attraverso laboratori interattivi e simulatori, gli studenti hanno esplorato il lavoro dietro le allerte ambientali e i modelli predittivi. Un’iniziativa che punta a influenzare i comportamenti quotidiani attraverso la conoscenza, preparando i giovani a costruire un futuro più sostenibile. L’incontro ha dato la parola a chi, più di tutti, può fare la differenza: i giovani. Sono loro la risorsa più importante perché possono trasmettere valori positivi, come quello del rispetto dell’ambiente, meglio degli adulti, ed iniziative come questa sono l’occasione per far sì che questi ragazzi non si limitino ad ascoltare e imparare ma possano imparare ad educare gli altri. «L’educazione ambientale è al centro del nostro programma amministrativo - ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia -. Stiamo investendo sul futuro perché crediamo che una Lombardia più sostenibile passi soprattutto dalla conoscenza e dai buoni comportamenti dei cittadini di oggi e di domani». «Dietro a un’allerta come quelle diramate dalla Protezione Civile - ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia Romano La Russa - ci sono sempre ricercatori, laboratori e dati. Valori elaborati da Arpa Lombardia che descrivono fenomeni ambientali cui i nostri ragazzi sono molto attenti. L’ambiente è una priorità assoluta per il nostro futuro. E il futuro appartiene ai giovani. Queste iniziative sono fondamentali per fornire gli strumenti di conoscenza dei fenomeni. È così che si cresce da protagonisti». «Un’occasione per constatare gli effetti delle attività sulla qualità dell’aria», ha concluso Giacomo Zamperini, presidente della Commissione speciale Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine.