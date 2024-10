Un vero evento “pop“. Ci rinnoviamo ogni sei mesi

"Nelle sue prime trenta edizioni allestite in Fiera Bergamo, in autunno e in primavera, e in quelle di scena dal 2012 a Napoli, Creattiva ha fatto davvero tanta strada – dice con una punta di orgoglio Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl – avendo il merito di riuscire a rinnovarsi ogni sei mesi, con una creatività che mette in moto tante nuove attività e iniziative". Il segreto? "Abbiamo costruito su tale connubio un progetto solido e colmo di fantasia, consolidando un brand di riferimento e di caratura internazionale per la filiera delle arti manuali, conquistando prima l’Italia e poi sempre più imprese e visitatori anche dall’estero. Creattiva è un evento pop (nel senso più bello del termine), ma allo stesso tempo è un moltiplicatore straordinario di business, il che genera ricadute molto positive per l’economia e per la promozione anche in chiave turistica del nostro territorio. Basti pensare agli staff degli espositori, diverse centinaia di persone, che si fermano in città per almeno 5 giorni, alle quali si sommano le persone che abbinano la partecipazione a Creattiva con una visita alla città, pernottando per almeno una notte nelle strutture del nostro territorio". A testimonianza della capacità di cambiare pelle e rinnovarsi di Creattiva, la serie di nuovi eventi previsti per questa rassegna: Creattiva Bijoux, tra corsi e intrattenimento creativo, Fashion Half Marathon, concorso nazionale dedicato ai giovani fashion designer che si sfidano a colpi di ago, filo, forbici e macchina per confezionare un capo ispirato al tema stabilito dagli organizzatori. E ancora, Creattiva Academy e Creattiva Show Lab, con moltissimi corsi tenuti da artisti ed esperti del settore, dedicati al disegno e ai colori. Tra i temi, acquerello floreale, shopper di Natale, tra calligrafia e sublimazione, fregio decorato in stile Shabby Gold, geode di luce e tanto, tanto altro.

Sara Camozzi, project manager Creattiva, ragiona: "Creattiva è sempre più viva, variegata e nazionalpopolare, dato che ben nove imprese su dieci provengono da fuori Bergamo e sei su dieci da fuori regione e sono in aumento le realtà dall’estero: tutto ciò si trasforma in uno straordinario puzzle di proposte e idee, unico nel suo genere. Un mix fatto di un’offerta espositiva al completo e di una fittissima agenda di eventi collaterali, che coinvolgono il pubblico trasformandolo nel vero protagonista. Il pubblico di Creattiva viene in fiera non tanto per acquistare dei prodotti già finiti, ma per scegliere il meglio tra le tante migliaia di prodotti che servono per realizzare con le proprie mani e con tanta fantasia degli oggetti unici e personalizzati".