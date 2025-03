La filosofia di Cose di Laura. La grande bellezza artigianale in piccoli oggetti fatti a mano

Uno dei capisaldi di Creattiva sarà il laboratorio artigianale Cose di Laura - Creatività in Feltro, con uno stand ricco di idee e materiali originali.

L’appuntamento si svolgerà nello stand 146 del Padiglione B, dove Laura e Francesca accompagneranno i visitatori in un’esperienza creativa unica.

Cose di Laura nasce nel 2006 dalla passione di Laura per il cucito e la manualità, una passione che ha saputo trasformare in una professione riconosciuta con il prestigioso titolo di Eccellenza Artigiana Piemontese. Le sue creazioni sono il frutto di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione e amore per i dettagli, che ha reso il suo piccolo laboratorio un punto di riferimento per chi cerca oggetti originali e fatti a mano con cura.

Durante la fiera i visitatori avranno l’opportunità di partecipare al laboratorio “Crea la tua bomboniera“ organizzato direttamente nello stand.

Il laboratorio permetterà di realizzare piccoli oggetti personalizzati come portachiavi, segnalibri e portamonete, idee semplici ma utili, ideali come bomboniere per ogni occasione. Ogni creazione sarà interamente fatta a mano, seguendo i consigli e le tecniche di Laura e Francesca, che guideranno i partecipanti passo dopo passo. L’attività si svolgerà su richiesta dei clienti, offrendo così la possibilità di prenotare il proprio momento di creatività in base alle singole esigenze.

L’attenzione ai dettagli e la scelta di materiali di qualità, come il feltro colorato e i filati, saranno alla base di ogni progetto.

La filosofia di Cose di Laura si riflette nella volontà di trasmettere la bellezza delle creazioni artigianali, rendendo ogni oggetto unico e speciale.

Il laboratorio presente a Creattiva non sarà solo un’occasione per imparare, ma anche un momento di condivisione, in cui la passione per la manualità si unisce alla voglia di sperimentare.

Elena Capilupi