Gran Galà equestre Giona. In pista Gessica Notaro

Lo show più atteso è senza dubbio il Gran Galà equestre Giona Show con la partecipazione straordinaria di Gessica Notaro. Per la prima volta a Bergamo, l’associazione sportiva G.Horses (affiliata a Fitetrec-Ante) porta sui campi attrezzati per l’occasione in Fiera, spettacoli ed esibizioni di discipline equestri. Un evento imperdibile non solo per gli amanti del settore, di scena nei pomeriggi e nelle serate di ogni giornata. Professionisti vincitori di molti concorsi e campionati come il Clown d’Argento al prestigioso Festival di Montecarlo. In fiera andrà in scena la magia equestre, con numeri di alta scuola, volteggio cosacco, libertà, posta ungherese e Doma Vaquera, per vivere emozioni tra poesia, danza e adrenalina. Appuntamenti da non perdere per immergersi nel mondo affascinante equestre internazionale. Sarà impossibile non restarne incantati.

Ospite e protagonista d’eccezione dello show – che presenterà direttamente in sella ad uno splendido cavallo – arriva alla Fiera di Sant’Alessandro la cantante, artista e attivista Gessica Notaro. Nominata, nello stesso anno, dal presidente Sergio Mattarella, cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana "per il coraggio e la determinazione con cui offre la propria testimonianza di vittima e il suo impegno nell’ambito della sensibilizzazione sul tema del contrasto alle violenze di genere", Gessica è diventata una straordinaria testimonial contro ogni violenza di genere, apparendo in programmi televisivi e su testate giornalistiche anche internazionali, per portare avanti una campagna di sensibilizzazione sul problema della violenza alle donne, partendo da quanto ha subìto in prima persona. Dal palco del Festival di Sanremo alla gara tv di “Ballando con le stelle“, ha continuato a portare avanti la sua passione per gli animali, iniziata ben prima dell’aggressione nel ruolo di addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Si è fatta coinvolgere con tanta passione anche dal mondo equestre, e la sua straordinaria partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro si preannuncia già come un incontro da non perdere, per ammirare certamente un’artista poliedrica, ma soprattutto una donna che ha saputo reagire con determinazione e coraggio ad una violenza inaudita, dando forza al genere femminile, purtroppo duramente colpito quasi quotidianamente.