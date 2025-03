Edilizia a Bergamo: Pilastro Economico e Opportunità di Rigenerazione Urbana

L’edilizia rappresenta oltre il 20% del valore aggiunto in provincia di Bergamo, confermandosi un pilastro dell’economia locale. "In questo contesto – avverte Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo – il territorio deve accelerare gli interventi di riqualificazione urbana e il potenziamento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, elementi chiave per affrontare la transizione ecologica e digitale. Perché "la rigenerazione urbana – ragiona la presidente Pesenti – non è solo una necessità, ma un’opportunità straordinaria per ripensare il nostro modo di abitare le città, migliorando la qualità della vita e promuovendo la sostenibilità. Negli ultimi anni Bergamo ha dimostrato una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti, consolidando la sua vocazione economica e infrastrutturale, ma le sfide del futuro richiedono una visione strategica condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini".

Così l’associazione dei costruttori presenterà alla Fiera Edil 2025 una sorta di “libro bianco“ dedicato ai temi della casa e dello sviluppo del territorio. "Offrirà spunti concreti – anticipa Pesenti – per attuare più ampi e significativi processi di rigenerazione, sfruttando le opportunità del territorio bergamasco per offrire soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze abitative. Rigenerare il patrimonio edilizio esistente, migliorare l’efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale non sono più solo obiettivi, ma vere e proprie urgenze che il settore deve gestire con competenza e determinazione, dando risposte alla crescente emergenza abitativa".

La Fiera Edil 2025 sarà quindi un’occasione imperdibile per riflettere sulle sfide del settore e sulle strategie per un futuro sostenibile, con Bergamo come modello di innovazione e sviluppo urbano. E la sfida del futuro è stata colta talmente sul serio da Promoberg che all’interno di Edil 2025 sarà allestito uno spazio con finalità del tutto originali rispetto alle consuete manifestazioni fieristiche ed espositive, una vera e propria “Cittadella” dell’Innovazione dedicata a presentare gli sviluppi più interessanti e coinvolgenti del mondo delle costruzioni.

Un’area che, non a caso, è posta subito dopo i tornelli di ingresso della fiera, che si configura come una cerniera ideale fra i due padiglioni espositivi e sarà organizzata con un format originale ed esclusivo, che unisce convegni, dimostratori e startup.