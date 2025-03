Eco-candele con cera di soia. Il laboratorio di Studio575

Prodotti artigianali naturali e sostenibili, frutto di una ricerca accurata sulle materie prime. È il segreto di Studio575 by Galliana, laboratorio artigianale che realizza saponi naturali, candele e cialde profumate, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità.

Ogni prodotto è il risultato di una combinazione armoniosa di ingredienti naturali, profumi e botanica, pensata per dare benefici al corpo e alla mente. I saponi sono realizzati con il metodo a freddo, che preserva tutte le proprietà nutritive degli oli utilizzati, e necessitano di una stagionatura minima di 40 giorni per garantire un prodotto delicato e di alta qualità. Anche le candele e le cialde profumate sono create con cera di soia naturale, scelta per le sue proprietà ecologiche e la capacità di diffondere profumi in modo delicato e persistente.

Durante i giorni di Creattiva, Galliana di Studio575 terrà un laboratorio dedicato alla creazione di candele sostenibili con cera di soia. Il corso, della durata di un’ora si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 16 nello Stand 75 del Padiglione A. Al costo di 30 euro, i partecipanti riceveranno un kit completo con tutto il materiale necessario per realizzare

una candela a casa, inclusa una tazza inglese che farà da contenitore. La dimostrazione pratica guiderà i partecipanti passo dopo passo nella preparazione di una candela, con particolare attenzione al calcolo della quantità di cera in base al volume del contenitore e alla scelta della fragranza.

Il laboratorio offrirà anche un approfondimento sulle diverse tipologie di cera, sugli stoppini e sulle fragranze, oltre a suggerimenti su come evitare gli errori più comuni e risolverli.

Uno degli aspetti fondamentali del corso sarà l’informazione sulle normative europee in materia di sicurezza, con spiegazioni su come redigere correttamente l’etichetta della candela e inserire i codici di sicurezza relativi alle fragranze utilizzate. Questo tipo di corso è pensato per tutti gli appassionati di profumatori d’ambiente, dai principianti a chi desidera approfondire la propria conoscenza delle tecniche artigianali. L’insegnamento di Galliana si basa sulla sua esperienza personale e sulla passione per i prodotti naturali, maturata nel 2017 dopo un incidente domestico che le ha provocato ustioni di primo e secondo grado al viso. Dopo cure mediche senza risultati soddisfacenti, ha iniziato a studiare i rimedi naturali e a creare prodotti home made, trovando nelle materie prime naturali la soluzione per prendersi cura della propria pelle. Questa esperienza ha segnato l’inizio di un percorso che l’ha portata a specializzarsi nella produzione di saponi artigianali e prodotti per la cura del corpo, con una particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza degli ingredienti.