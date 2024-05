Berbenno di Valtellina (Sondrio) - Tragico incidente in montagna: morto un escursionista di 62 anni, precipitato per un centinaio di metri nella zona del Bivacco ai Fop, in Valtellina.

E’ accaduto oggi, lunedì 6 maggio, poco prima delle 16. Inutile l’intervento dei soccorritori: l’uomo è stato trovato privo di vita, in un luogo impervio.