Val Masino, cercatore di funghi salvato in tarda serata con l’elicottero

Val Masino (Sondrio), 19 settembre 2023 – Un cercatore di funghi di 76 anni, in grosse difficoltà, in quanto rimasto incrodato all'imbocco della Valle di Preda Rossa, in territorio comunale di Val Masino, è stato salvato questa sera dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, i quali hanno fatto intervenire dalla base aerea di Venegono (Varese) l'elicottero della GdF con il verricello per riportare a valle il pensionato appena in tempo, ossia attorno alle 18, quando le effemeridi consentono ancora il volo.

Se non fosse stata possibile questa operazione con il velivolo, il cercatore di funghi - vista la posizione in cui si trovava - avrebbe potuto seriamente rischiare la vita.