Morbegno, cercatore di funghi trovato morto in montagna: è il settimo da inizio anno in Valtellina

Morbegno (Sondrio), 16 settembre 2023 – La Valtellina conta il settimo cercatore di funghi morto del 2023. A perdere la vita venerdì sera sulle Orobie è stato Angelo Del Nero, 75 anni, residente a Morbegno.

La tragedia è avvenuta nel Comune di Albaredo per San Marco, in località Alpe Scoccia, a 1350 metri di quota. Boschi che l’anziano ben conosceva, essendo originario di Albaredo. L’allarme per il mancato rientro a casa del cercatore di funghi è scattato alle 19.30 di venerdì. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto con i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino e i militari del Sagf. I pompieri si sono attivati con la fotoelettrica per illuminare la montagna. L’uomo è stato trovato dai soccorritori senza vita fra due strade, dopo essere caduto per un centinaio di metri. L’intervento è terminato dopo le 21.