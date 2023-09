Forcola, trovata viva Paola Trivella, la casalinga di 56 anni dispersa da domenica

Forcola (Sondrio), 19 settembre 2023 - È stata trovata viva Paola Trivella, la 56enne casalinga di Colorina dispersa dal tardo pomeriggio di domenica, 17 settembre, nei boschi delle alpi Orobie. I soccorritori che l'hanno cercata oggi anche con i cani molecolari, come ieri, hanno risolto nel migliore dei modi il caso della scomparsa della casalinga valtellinese.

Le ricerche erano partite quando la donna non si era fatta ritrovare al punto fissato di ritrovo per rincasare. Le notizie sono ancora frammentarie. Trivella sarebbe in buone condizioni ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti clinici, dopo le notti trascorse all'addiaccio. Trivella si trovava in Val Fabiolo, in territorio di Forcola.

Sul campo, nelle ricerche della donna, è stata impegnata un'autentica task force fra uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.