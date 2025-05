Montemurro. Romanzo storico sull’Inno d’Italia

Momento particolarmente prolifico per la scrittrice chiavennasca Silvia Montemurro che, dopo essere stata decretata vincitrice con La piccinina (Edizioni e/o) dalla Giuria dei Lettori del prestigioso Premio Wondy, a giorni sarà in libreria con “Il segreto di Villa Carlotta“ (Giunti), romanzo storico che arriva a poca distanza dal suo esordio nella letteratura per ragazzi con “Un inno alla libertà. Il mio amico Mameli e il suo canto per l’Italia“, uscito il 29 aprile per Mondadori. Anche in questo libro storia e musica – altra grande passione di Silvia – vanno a braccetto. Tutti sanno canticchiare l’inno italiano, ma quali sono la sua genesi e il suo significato più profondo? Nel romanzo di Montemurro il racconto della storia.