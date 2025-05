Bimbi al museo tra storia e solidarietà

Un progetto educativo per conoscere, creare e aiutare. Due giornate speciali hanno coinvolto i bambini del CiAGi in un’esperienza educativa e solidale, capace di unire cultura, creatività e generosità. Il progetto “Pasqua solidale tra storia e dolcezza“, è nato dalla collaborazione tra CiAGi (Centro di aggregazione giovanile), il Mus! (Museo e Trepalle), l’associazione Tinnamoreraidime e la pasticceria Cusini Dolce&Salato. Nel primo appuntamento i bambini sono stati ospiti della pasticceria Cusini dove, con il prezioso supporto del maestro pasticcere Jonny, hanno decorato le uova di Pasqua ispirandosi ai simboli del territorio, scelti e spiegati grazie alle guide "iMus!", legati alla storia locale. Il ricavato della vendita delle uova fornite dall’ associazione Tinnamoreraidime è stato devoluto al reparto di terapia intensiva e patologia neonatale dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Nel secondo incontro, i bambini sono stati protagonisti di una gita al museo. Qui, grazie a una visita guidata su misura per loro, hanno potuto approfondire la storia e Trepalle e ritrovare, tra gli oggetti e i racconti esposti, proprio quei simboli che avevano rappresentato sulle uova. "Un modo per unire il fare con il ricordare, e per avvicinare i bambini alla storia e alle tradizioni del loro territorio – così hanno descritto il progetto gli educatori del gruppo Sandy Cusini e Deborah Rodigari –. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che hanno reso possibile questo progetto e ai bambini del CiAGi, che con entusiasmo, curiosità e cuore hanno reso queste giornate davvero speciali". "La collaborazione tra pubblico e privato è davvero risorsa fondamentale per tutta la comunità – dice Michele Ricetti, educatore e pedagogista, coordinatore del CiAGi –. Intrecciare storia, maestria e conoscenza sono state alla base di un progetto, nato un po’ per gioco, con la decorazione delle uova pasquali, ma che è diventato occasione di incontro tra passato e presente, tra storia e solidarietà".

F.D’E.