Tpl e mobilità. Via ai progetti transfrontalieri

Sistema tariffario unico transfrontaliero, ottimizzazione delle connessioni intermodali, potenziamento dei trasporti pubblici e valorizzazione dei flussi turistici, con attenzione a mobilità dolce, cicloturismo e inclusione sociale. Se ne occuperà, nei prossimi tre anni, un gruppo di lavoro articolato in cinque tavoli tematici, per sviluppare strategie sul miglioramento dell’offerta di mobilità sostenibile tra Valtellina, Valchiavenna e Canton Grigioni. Venerdì a Coira il via al progetto Interreg Arc - Alta Rezia Connect, promosso nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2021–2027. Il progetto, della durata triennale, è coordinato dalla Comunità montana della Valchiavenna. All’incontro inaugurale hanno preso parte i partner del progetto: Cantone dei Grigioni, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, Comune di Livigno e Comunità montana dell’Alta Valtellina. A supporto si affiancano la Provincia e i principali operatori di trasporto pubblico attivi nell’area transfrontaliera, tra cui Stps, Automobilistica Perego e AutoPostale Svizzero.

Thierry Mueller (Canton Grigioni) ha ricordato come attualmente siano attive 15 linee transfrontaliere, con un incremento del 20% nell’utenza e nell’occupazione dal 2016 a oggi. L’assessore al Turismo della Comunità montana della Valchiavenna, Severino De Stefani, ha rimarcato l’importanza di dare continuità ai risultati già ottenuti grazie a precedenti bandi Interreg e alla Strategia nazionale per le aree interne. Particolare attenzione sarà riservata all’introduzione di servizi innovativi come i sistemi di prenotazione per il trasporto bici a bordo autobus, già attivi con successo nel contesto svizzero e oggetto di studio per un’estensione all’area transfrontaliera. L’Agenzia Tpl proseguirà la sperimentazione di WeCity, con incentivi per chi usa la bici per recarsi al lavoro. La Comunità montana avvierà un progetto di recupero e redistribuzione di bici dismesse. S.B.