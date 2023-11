Tirano, la strada del Bernina riapre domani su una corsia e solo di giorno: ecco gli orari

Tirano (Sondrio), 6 ottobre 2023 - A partire da domani, martedì 7 novembre, l'Ufficio tecnico dei Grigioni aprirà al traffico la strada del Bernina, ma solo in alcune finestra orarie. Durante il fine settimana i lavori di messa in sicurezza e di sgombero hanno potuto avanzare bene grazie al tempo asciutto, così nella giornata di oggi l'intervento di messa in sicurezza è stato completato e i detriti rimossi.

Le finestre temporali valgono fino a nuovo avviso per ragioni di sicurezza, un'apertura parziale è possibile solo di giorno. Per questo motivo, a partire da martedì la strada del Bernina sarà aperta al traffico tra le 7 e le 9, nonché tra le ore 16 e le 18. Durante questi orari la strada sarà transitabile su una sola corsia sotto la vigilanza di personale che presidierà delle postazioni di controllo. Le finestre temporali saranno valide con riserva fino alla completa riapertura della strada.