Passo del Bernina chiuso per una frana, interrotta la circolazione del Trenino rosso: ecco dove

Livigno (Sondrio) – È difficoltosa la circolazione al confine tra provincia di Sondrio e Svizzera per alcuni smottamenti che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio elvetico. In particolare, la strada principale 29 del Bernina è chiusa dalla serata di giovedì a causa di uno smottamento verificatosi nei pressi di Pozzolascio. Notevoli i disagi per chi quotidianamente valica il passo alpino per recarsi al lavoro in Engadina.

E ancora, impossibile raggiungere Livigno attraverso il passo della Forcola dalla Valposchiavo, che di fatto è rimasta isolata dal resto della Svizzera. Per raggiungere Livigno dall’Italia è possibile farlo solamente attraverso il passo Foscagno. Inoltre fino al 23 novembre è chiuso anche il Tunnel Munt La Schera.

Ma andiamo con ordine. Giovedì pomeriggio sulla Valposchiavo è caduta molta pioggia, tanto che poco dopo le 20, si è verificato lo smottamento nei pressi di Pozzolascio, in una zona interessata da diversi cantieri stradali. La strada del Passo del Bernina rimarrà chiusa probabilmente fino a domenica. “Per garantire la sicurezza dei collaboratori è stato possibile avviare i lavori di sgombero solo dopo il via libera alla zona pericolosa da parte di un geologo – fanno sapere le autorità cantonali –. Dalla valutazione del geologo è emerso che si sono staccati circa 1.000 metri cubi di roccia. Gran parte è stata trattenuta dai dispositivi di protezione installati temporaneamente al di sopra del cantiere”.

C’è di più: la linea del Bernina della Ferrovia retica è chiusa tra Poschiavo e Alp Grüm. Poiché contemporaneamente non è praticabile neppure la strada del passo, non è possibile fornire un servizio sostitutivo. Per la popolazione locale è stato approntato un collegamento straordinario in autobus da Poschiavo a Cavaglia e un ulteriore servizio di navetta ferroviaria da Cavaglia all'Alp Grüm. L'offerta vale nelle due direzioni, quindi anche dall'Alp Grüm a Poschiavo. La durata dell'interruzione è indeterminata. I treni della linea del Bernina circolano tra St. Moritz e Alp Grüm e tra Tirano e Poschiavo.

Per quanto riguarda il passo della Forcola, il 20 ottobre le forti piogge hanno causato una frana che ha investito la strada fra La Motta e la Forcola di Livigno. La strada era stata chiusa ma adesso ha riaperto, seppure parzialmente, in direzione Pontresina.