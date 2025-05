Sogni e obiettivi futuri dei ragazzi in Valtellina. Il questionario di Lokalino distribuito nelle scuole di Morbegno

Morbegno (Sondrio), 21 maggio 2025 – Concerti, cineforum, mostre artistiche, laboratori, serate di stand up comedy e tanto altro. La trentennale attività del Lokalino di Morbegno gestito da Cooperativa Grandangolo e soprattutto la ripartenza post Covid lo insegnano: se si vogliono programmare iniziative rivolte ai ragazzi che funzionino e coinvolgano, bisogna “partire dal basso”, ascoltare le loro proposte, assecondare le loro passioni. Nasce proprio da questa considerazione “La Valle che Viviamo”, ricerca dedicata a scoprire quali siano sogni, obiettivi e idee di futuro di chi sta crescendo in questo territorio.

Come funziona

Come? Attraverso un questionario anonimo i cui risultati saranno poi pubblicati su www.lokalino.it e aiuteranno a raccontare meglio la realtà dei più giovani in Valtellina. Grazie alla collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca il questionario della ricerca sarà diffuso attraverso un link (https://forms.gle/NmtYiazxzG2k7LDK6) in tutte le scuole secondarie di secondo grado e offrirà quindi diverso materiale di riflessione sia per la realtà del Lokalino, sia per quanti - amministrazioni, enti, associazioni - lavorano con i giovani e per i giovani. Oltre alla ricerca, il Lokalino ha lanciato anche un “call” fotografico.

La domanda

“Chiediamo infatti a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 19 anni di inviare una foto che risponda a questa domanda: “Cosa vuol dire per te vivere da giovani in Valtellina?” – spiega la responsabile Francesca Canazza – I partecipanti avranno l’occasione di raccontare attraverso un’immagine tutto ciò che per loro rappresenta per un giovane vivere in Valtellina”. Il concorso ha preso il via il 16 maggio e si potrà partecipare sino all’8 giugno, la premiazione si terrà invece il 21 giugno alle 18 al Lokalino.

Il concorso fotografico

Le trenta foto più originali e qualitativamente interessanti diventeranno oggetto di una mostra che si terrà con il Comune di Morbegno in occasione del Festival della Montagna a dicembre e riceveranno un buono spesa di 50 euro. Ricerca e concorso fotografico per Lokalino rappresentano anche un modo per intercettare una precisa fascia anagrafica. “La maggiorparte dei giovani attivi sono universitari - conferma la responsabile - dunque è forte il desiderio di coinvolgere maggiormente i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado perché da semplici fruitori delle attività si trasformino in “abitanti” dello spazio, comprendendone le potenzialità, anche di crescita personale, che offre”.