Incidente in via Marco D’Agrate, schianto in T-Max contro un semaforo: morto 21enne. La sterzata improvvisa dopo aver incrociato la polizia

Milano, 21 maggio 2025 – Il Tmax sta percorrendo viale Ortles proveniente da piazza Bonomelli. Dall'altro lato arriva una Volante della polizia. Appena vede l'auto delle forze dell'ordine, il ragazzo sullo scooterone sterza a sinistra in via Cassano d'Adda. La macchina gira a sua volta a destra per seguirlo, ma i poliziotti non accendono sirena e lampeggiante. O meglio, non fanno neppure in tempo ad azionare i dispositivi di emergenza. Sì, perché dopo alcune centinaia di metri il motorino si schianta contro un semaforo all'incrocio con via Marco d'Agrate: il giovane alla guida, un ventunenne libico, morirà dopo un'ora all'Humanitas.

Incidente moto Via Marco Da Agrate, Polizia Di Stato e Polizia Locale sul posto(foto Ansa/Fasani)

L'incidente

È questa la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto alle 3.25 della notte tra martedì 20 maggio e mercoledì 21 maggio 2025 in zona Corvetto. Già, il Corvetto. E inevitabilmente torna alla memoria il caso di Ramy Elgaml, il diciannovenne egiziano deceduto dopo lo schianto del TMax guidato dall'amico Fares Bouzidi dopo una fuga di otto chilometri per scappare dalle gazzelle dei carabinieri. Tuttavia, al momento le informazioni a disposizione dicono che i parallelismi con il caso del 24 novembre 2024 si fermano qui: l'inseguimento non è mai partito. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per tutta la notte.

Incidente moto Via Marco Da Agrate, Polizia Di Stato e Polizia Locale sul posto, Milano,21 Maggio 2025, Ansa/Andrea Fasani

Alla guida senza patente

Il ragazzo deceduto Stando a quanto risulta, in sella al TMax c'era un ventunenne libico. Dopo lo schianto, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice rosso all'Humanitas, dov'è deceduto attorno alle 5. Non aveva la patente di guida e guidava uno scooter che pare sia intestato a un ragazzo residente in via dei Cinquecento.