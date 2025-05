Sos autismo. Servizi ai minori nel nuovo centro

Nasce a Sondrio un centro polifunzionale per la disabilità dedicato all’assistenza alle famiglie con minori autistici. Una risposta concreta ufficializzata dall’Amministrazione comunale di Sondrio con la destinazione di una delle tre palazzine che sorgeranno nell’area ex Enel. Si tratta di un’esigenza particolarmente sentita in ragione del numero e dei bisogni crescenti delle famiglie che già fanno riferimento al centro autismo, ospitato attualmente nelle ex scuole di Mossini e che da tempo necessita di una sede più funzionale.

La convenzione tra Comune e la cooperativa Grandangolo è stata formalizzata con l’approvazione del testo definitivo in occasione dell’ultima seduta della Giunta. "Grazie all’intervento di rigenerazione urbana tra le vie Nani ed Europa – sottolinea il sindaco Marco Scaramellini – potremo realizzare un progetto al quale teniamo molto. Il centro garantirà servizi specifici di cui le persone con disabilità necessitano e sarà un riferimento per le famiglie: con questa e altre iniziative una zona degradata sarà nuovamente vissuta e animata dalle persone che faranno riferimento alla nuova struttura e agli altri servizi. È il modo migliore per recuperare un’area abbandonata che avrà aree verdi e collegamenti con il centro".

La cooperativa Grandangolo, che da anni svolge attività sia psico-educative che sociosanitarie in favore di minori affetti da disturbi dello spettro autistico in collaborazione con Anffas, e che dal 2019 gestisce il centro di valutazione e di consulenza psicoeducativa per minori con autismo di Mossini, è uno degli enti del terzo settore più attivi sul territorio per l’assistenza a bambini e ragazzi con disabilità, un riferimento provinciale proprio per l’autismo. Nell’ambito della collaborazione con il Comune, la cooperativa comparteciperà all’investimento occupandosi dell’allestimento e dell’arredamento del futuro centro.

Gli spazi, oltre 1.200 metri quadrati, di proprietà comunale, verranno concessi in comodato d’uso gratuito per 33 anni. Il centro polifunzionale per la disabilità sarà ospitato in una delle tre palazzine demolite e attualmente in fase di realizzazione, che risulta in linea con le esigenze funzionali e i requisiti strutturali indicati in fase progettuale. I lavori si concluderanno nell’autunno del 2026.