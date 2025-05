Giro d’Italia 2025, Viadana si tinge di rosa: è festa per la prima delle tre tappe in Lombardia

Mantova, 21 maggio 2025 – Il Giro d’Italia 2025 arriva in Lombardia. Domani, giovedì 22 maggio, la Carovana rosa partirà da Modena, in Emilia Romagna, per concludere il suo percorso della 12esima tappa a Viadana, nel Mantovano, passando per Casalmaggiore nel Cremonese.

La corsa tornerà in questa regione il 28 maggio con la 17esima tappa di 155 km, San Michele all'Adige-Bormio, un percorso che porterà i corridori alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo 'Cima Pantani'.

Nel giorno della festa della Lombardia, giovedì 29 maggio, la 18esima tappa di 144 km sarà disputata interamente sul territorio regionale con partenza da Morbegno e arrivo a Cesano Maderno e vedrà passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco) e Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza.

La tappa scatterà alle 13.15 da Modena. Da cronotabella della società che organizza la gara l’arrivo dei corridori nel Mantovano è previsto per le ore 16.33. Questo solo se la media oraria sarà sui 47 km/h. Il passaggio a Sabbioneta sarebbe quindi previsto dalle 16.50 alle 17.10. Infine la volata in viale Lombardia. Arrivo previsto dalle 17.04 alle 17.26. Successivamente si terranno le premiazioni con il vincitore di tappa e i leader delle varie classifiche che sfileranno sul palco allestito in zona traguardo.

Giro d'Italia, 12esima tappa da Modena a Viadana

I ciclisti partiranno da Modena e, attraversando varie località del Reggiano, giungeranno a Brescello per poi passare il ponte sul Po transitando per Viadana e imboccando un circuito di circa 27 chilometri che toccherà i Comuni di Sabbioneta e Casalmaggiore, con ritorno a Viadana e traguardo in viale Lombardia nei pressi dell’azienda Sadepan. Un percorso di 172 chilometri, che prevede strade chiuse e divieti di sosta.

Tappa mossa per i primi 100 chilometri e successivamente completamente piatta fino all’arrivo. Nella prima parte si sfiorano i Castelli Matildici nell’entroterra Modenese per arrivare a Quattro Castella da dove la strada diventa assolutamente piatta. Primo passaggio sull’arrivo per un circuito di circa 27 chilometri sempre su strade larghe e prevalentemente rettilinee. Tutti i passaggi cittadini presentano i consueti ostacoli al traffico. Ultimi 3 chilometri con praticamente solo l’ultima curva a circa 500 m all’arrivo. Strade larghe, asfaltate e ben mantenute. Retta finale di 450 m su asfalto larghezza 8 m.

Viadana è vestita a festa: piazze, strade e vicoli si sono colorati di rosa per rendere omaggio all’attesissimo evento. Pure la tradizionale Notte Bianca, quest’anno, cambierà tonalità sfruttando gli allestimenti di negozi e strade.

I festeggiamenti inizieranno prima dell’arrivo dei campioni, dato che in piazza Manzoni, in piazza Matteotti e in piazza Gramsci sarà allestito dalle 13 alle 19 ’GiroLand’, il villaggio della maglia rosa con musica, animazione e premi. Per l’occasione, nella propria sede in via Rocca la Pro loco allestirà dalle 10.30 alle 19.30 un punto ristoro e coffee break.

Prima dell’arrivo a Viadana dei campioni in gara, giungerà il Giro-E, corsa non competitiva con biciclette a pedalata assistita e presenza in sella di personaggi del mondo del ciclismo e dello spettacolo. La tappa del Giro-E partirà da Reggio Emilia con arrivo a Viadana dopo 57,9 chilometri previsto tra le 14.39 e le 15.

A Viadana transiterà anche la carovana pubblicitaria del Giro: il primo passaggio è previsto attorno alle 15.45, toccherà Sabbioneta alle 16, infine sosta all’arrivo in viale Lombardia attorno alle 16.15.