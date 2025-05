Il trend dell’orso

Giusto un anno fa, tra aprile e maggio del 2024, su TikTok (e dove, sennò?) era scoppiato il trend “Man vs bear”, cioè uomo contro orso. Era partito tutto da una domanda: “Se fossi sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo o un orso?”. Le risposte, sorprendenti solo per gli uomini, erano per la maggior parte a favore del plantigrado, “almeno se dico che sono stata attaccata da un orso la gente mi crederà”.

Al di là, dell’amara ironia, il fatto è che in Lombardia l’opzione “da sola nel bosco con l’orso” sta diventando sempre meno improbabile. Lo sa per esempio un naturalista e fotografo dilettante della provincia di Monza e Brianza, che lunedì intorno alle 13, nel Parco dello Stelvio (nella zona sotto il Monte Confinale) si è ritrovato davanti un esemplare di orso bruno. E ancora, lo sa la turista che domenica ha segnalato un orso scendere dal crinale del Monte Tresero, sempre a Valfurva. Il consiglio degli esperti, in caso di carica, è di sdraiarsi a pancia in giù proteggendo la nuca con le mani. Questo vale per l’orso, non per l’uomo. Ma si era capito.