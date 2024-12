Maltempo: chiuso un tratto della Statale 36 verso il confine con la Svizzera

Madesimo, 22 dicembre 2024 – Maltempo sulla statale 36: chiude un tratto di strada verso il passo dello Spluga, in provincia di Sondrio. La comunicazione è arrivata con una nota di Anas, la società del gruppo FS che gestisce gran parte del patrimonio infrastrutturale su asfalto in Italia.

Il tratto chiuso è in località Teggiate, dopo il centro abitato di Madesimo, verso il Monte Spluga. La circolazione è vietata in entrambi i sensi di marcia. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione del traffico. Si sta anche lavorando per consentire la riapertura del tratto nel tempo più breve possibile.

(notizia in aggiornamento)