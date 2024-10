Pioggia e frane in Valtellina. Due famiglie evacuate nella frazione Tresenda

TEGLIO (Sondrio)

Anche la Valtellina e la Valchiavenna nelle scorse ore hanno vissuto i disagi dovuti al maltempo e in particolare alle abbondantissime piogge cadute. Sabato pomeriggio una frana si è staccata lungo la strada provinciale 21 che collega Tresenda a Teglio. Per motivi di sicurezza, due famiglie residenti nella frazione di Tresenda sono state evacuate, anche se le loro abitazioni non hanno subito danni. Lo smottamento è stato causato dalle intense precipitazioni che hanno colpito la zona. La pioggia continua ha minato la stabilità del terreno. Poco dopo il cimitero, ha ceduto il muretto di contenimento a monte della strada, facendo scivolare terra e sassi sulla carreggiata. Fortunatamente, il transito è stato interrotto in tempo, evitando che veicoli o persone rimanessero coinvolti.

La strada è stata successivamente liberata, ma i veicoli anche durante la giornata di ieri sono stati costretti a deviare su percorsi alternativi, più lunghi e difficoltosi rispetto al solito, con conseguenti difficoltà per i residenti e per chi si reca al lavoro in zona. "Per fortuna, nel momento del distacco non passava nessuno – ha sottolineato ai cronisti il sindaco di Teglio Ivan Filippini - Il materiale ha invaso entrambe le carreggiate, ha divelto il guard-rail a valle e si è bloccato appena sotto la provinciale. La strada resterà chiusa finché non saranno garantite condizioni di sicurezza. Sotto la provinciale n. 21, dove il materiale si è fermato, ci sono terreni incolti e bosco. Per massima prudenza, però, ho emesso un’ordinanza di evacuazione delle due abitazioni che si trovano a valle. Oggi presenteremo alla Regione Lombardia un report sui danni causati dall’evento calamitoso e discuteremo le modalità di intervento".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e del distaccamento di Tirano. Nel pomeriggio di sabato sul posto è intervenuto anche il geologo Giovanni Songini, che ha effettuato un attento sopralluogo anche con l’ausilio di un drone. La carreggiata è stata liberata dal materiale. Ieri intanto le condizioni meteorologiche sono migliorate e verso sera si sono stabilizzate.