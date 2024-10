Un milione per la scuola Gianni Rodari di Poggiridenti. “Sarà un istituto al passo coi tempi”

Poggiridenti (Sondrio), 9 ottobre 2024 – Una scuola bella ed efficiente grazie a un finanziamento di un milione di euro. L’istituto in questione è il Gianni Rodari di Poggiridenti che, nei prossimi mesi, si rifarà il look per presentarsi poi, a lavori ultimati, ancora più performante e idoneo ad ospitare al meglio i giovani alunni del paese posto alle porte di Sondrio. Il milione di euro è in arrivo, ora bisogna partire con tutte le operazioni necessarie per poter iniziare poi i lavori al più presto. “Grazie a un importante progetto sulla riqualificazione energetica della scuola Gianni Rodari – dice il sindaco di Poggiridenti Giovanni Piasini –, è notizia acclarata che il comune di Poggiridenti ha ottenuto il massimo concedibile, pari a 1 milione di euro per la riqualificazione energetica di tutto lo stabile”.

Arriva il cappotto termico

Nello specifico, “si provvederà innanzitutto con la realizzazione del cappotto termico, con la sostituzione di tutti i serramenti e tapparelle e con l’introduzione di un sistema di elettrificazione delle stesse, con la ventilazione meccanica controllata (Vmc) e con il fotovoltaico. Tutti gli interventi saranno eco-sostenibili garantendo tutti i dettami richiesti dalla normativa europea”. Un grande intervento che porterà a norma, come si dice in gergo, questo istituto scolastico che è centrale per l’educazione dei giovani e giovanissimi di Poggiridenti. Un istituto che comprende la scuola dell’infanzia e la scuola elementare.

“Quello alla Rodari – prosegue il sindaco Piasini – sarà un grandissimo intervento che renderà la nostra scuola sempre più al passo con i tempi, sempre più smart. Un grazie di cuore a Regione Lombardia, a tutto lo staff tecnico composto da veri professionisti quali l’architetto Maurizio Conforto, Michele Nobili, dal consulente Massimo Bardea, coadiuvati dal nostro segretario comunale Mirella Faldetta, dallo staff comunale dell’ufficio tecnico e del reparto amministrativo. Quello ottenuto col finanziamento ricevuto per l’efficientamento energetico dell’istituto Rodari è a mio avviso un grandissimo risultato di squadra, che ci ripaga dei grandissimi impegni profusi per ottenere questo strepitoso risultato”.