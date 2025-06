Ricercato per furti. Arrestato

Erano forse in Valchiavenna per sopralluoghi, prima di tornare a “visitare“ qualche appartamento: non lo si può escludere, anche perché su uno dei due occupanti l’auto fermata la scorsa notte dai carabinieri del Radiomobile di Chiavenna, in località San Cassiano di Prata Camportaccio, pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di furti in abitazione commessi in provincia di Bolzano. Entrambi trentenni, i due erano a bordo di una vettura noleggiata in provincia di Milano e sono risultati senza fissa dimora, irregolari in Italia e destinatari di ordini di espulsione dal territorio nazionale. Il destinatario dell’ordine di carcerazione è stato arrestato e portato alla Casa circondariale di Sondrio, l’altro è stato condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.