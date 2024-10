Scuola media Ligari allagata dai vandali. I trecento studenti saranno ospitati in altre scuole

Sondrio – Dopo cinque giorni di didattica a distanza come ai tempi del Covid, da lunedì si tornerà alle lezioni sì in presenza, ma… in trasferta. “Ci auguriamo non sia per tutto l’anno, ma di certo il lavoro svolto per organizzare questa soluzione non è stato in prospettiva di tempi brevi”. Nel pomeriggio di ieri Ombretta Meago, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sondrio Centro ha avuto diversi incontri online sia con le famiglie, sia con i più di 300 alunni della media Ligari, da venerdì della scorsa settimana in seguito al raid vandalico per il quale ancora si cercano i responsabili. E così mentre il cerchio attorno ai giovanissimi autori (elemento, questo, pressoché certo ormai) del disastro pare si stia stringendo, da lunedì i più di 300 studenti della media Ligari, divisi per sezione, torneranno a scuola, ma in sedi separate: tre classi al vicino Pio XII, altrettante all’Istituto De Simoni e al liceo Piazzi Perpenti e sei all’Istituto Besta Fossati. “A parte il Pio XII – spiega Meago – gli altri istituti sono tutti al Campus, dunque sarà più agevole per i docenti spostarsi da una classe all’altra”.

L'ingresso della scuola media Ligari

Entrata decisa per tutti alle 7.45, gli alunni della Ligari troveranno all’ingresso delle scuole provvisorie anche chi li guiderà alla propria aula e avranno un bidello “dedicato". “Sono stati giorni frenetici, non posso che ringraziare per l’enorme disponibilità il Comune e tutti gli uffici - dichiara la dirigente, che un plauso speciale desidera però rivolgere ai ragazzi - Sono orgogliosa di loro hanno preso sul serio anche questi giorni di didattica integrata, sono dispiaciuti per quanto accaduto”.