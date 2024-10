Fondi per l’efficientamento energetico. Sulla Valle piovono sette milioni

Quasi 7 milioni di euro per finanziare opere di efficientamento energetico degli edifici di 8 Comuni della provincia di Sondrio. È stata definita la graduatoria dei 180 progetti presentati per il bando Recap con 115 proposte risultate idonee e 83 finanziate grazie ai 69 milioni di dotazione della misura. Lo annuncia l’assessore a Enti locali e Risorse energetiche della Regione Lombardia, Massimo Sertori, ricordando che "alcuni progetti hanno potuto essere finanziati grazie all’incremento di 44 milioni di euro della dotazione iniziale del bando, deliberato lo scorso 16 settembre". "Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Sertori – sostiene concretamente gli interventi territoriali di efficientamento e riqualificazione energetica di strutture e impianti pubblici. Con Recap premiamo l’attenzione alla sostenibilità ambientale del territorio in raccordo con le politiche regionali e accompagniamo gli sforzi dei nostri Enti locali per tutelare l’ambiente e contenere i costi vivi di funzionamento sotto il profilo energetico, con un’attenzione alle fonti rinnovabili e alle Comunità energetiche rinnovabili di cui abbiamo appena definito i criteri per la Fase 2 di sostegno economico per la loro realizzazione".

Soddisfatto il consigliere regionale della Lega Silvana Snider, membro della commissione speciale "Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine" a Palazzo Pirelli. A beneficiare dei fondi sono i Comuni di Gordona, per un importo di 994.074,37 euro, Montagna in Valtellina, 900.000 euro, Piateda, 490.196,46, Poggiridenti, 1.000.000 euro, Samolaco, 914.129,51, Vervio, 962.522,96, Villa di Chiavenna, 839.858,98, Villa di Tirano, 846.032,02, "Grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Massimo Sertori, Regione Lombardia ha definito la graduatoria degli 83 progetti finanziati con 69 milioni di euro. Complimenti anche ai Comuni della Valtellina e della Valchiavenna che sono stati capaci di ottenere i finanziamenti accedendo a un bando molto particolareggiato, il nostro territorio montano potrà così beneficiare di importanti risorse per la sostenibilità ambientale e il potenziamento energetico". F.D’E.